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04.11.2026 06:31:28
Marathon Petroleum gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Marathon Petroleum gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Marathon Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,51 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Marathon Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 55,82 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 61,14 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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