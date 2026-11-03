Marathon Petroleum Refining Margin Jumps 160%: Rapid Earnings Reaction

Marathon Petroleum (NYSE: MPC) reported third-quarter net income of $7.4 billion, or $26.59 per share, up from $1.4 billion a year ago. Shares rose about 1.4% in pre-market trading. Higher refining margins, not more volume or lower costs, drove nearly all of it, so the quarter says more about the market than about the business. The company is returning cash fast, but the profit depends on margins staying wide.

Refiners can't sell more than their plants can process, so a quarter like this comes from price, not volume. Operating costs per barrel were flat, so nearly every extra dollar of margin reached profit.

Margins this wide rarely last. The release gives no margin outlook for the fourth quarter, and it guides throughput lower, to about 3.1 million barrels a day.

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