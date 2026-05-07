Marathon Petroleum verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marathon Petroleum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,73 USD gegenüber -0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 34,17 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at