Marathon Petroleum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Marathon Petroleum äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,67 Prozent auf 32,85 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,22 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 10,08 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,31 Prozent auf 132,54 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

