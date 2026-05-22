Marathwada Refractories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Marathwada Refractories hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -4,71 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,680 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit -0,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -0,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 6,070 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Marathwada Refractories ein Ergebnis je Aktie von -0,270 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,86 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,22 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at