Marathwada Refractories: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Marathwada Refractories ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marathwada Refractories die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,45 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,810 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Marathwada Refractories mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 30,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at