Marathwada Refractories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Marathwada Refractories präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 1,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at