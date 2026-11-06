Maravai LifeSciences A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maravai LifeSciences A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 45,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at