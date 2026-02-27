|
27.02.2026 06:31:29
Maravai LifeSciences A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Maravai LifeSciences A hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49,9 Millionen USD.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,900 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maravai LifeSciences A -1,050 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 185,74 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 259,19 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.