Maravai LifeSciences A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Maravai LifeSciences A hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49,9 Millionen USD.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,900 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maravai LifeSciences A -1,050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 185,74 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 259,19 Millionen USD umgesetzt worden waren.

