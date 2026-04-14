Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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14.04.2026 15:55:00
Marc Andreesen Just Said That Artificial General Intelligence (AGI) Is Here. Here's What That Could Mean for Ethereum.
On April 5, Marc Andreessen, co-founder of the famous venture capital firm Andreessen Horowitz, also known as a16z, declared on social media that "AGI is already here -- it's just not evenly distributed yet." AGI, or artificial general intelligence, refers to AI systems that are capable of matching human-level performance across a wide range of intellectual tasks. It's unclear whether his claim is premature or prophetic, but for investors, the main question is where an economic benefit from AGI would occur first.There's an argument that cryptocurrency is one such place. Traditional financial venues impose know-your-customer (KYC) regulations and reporting requirements that create friction that autonomous software can't easily navigate, whereas an artificial intelligence agent with a crypto wallet can transact without permission. Ethereum (CRYPTO: ETH) spent the past year building infrastructure for exactly that scenario, so let's take a look at what the implications for it could be.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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