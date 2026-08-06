Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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06.08.2026 18:15:00

Marc Benioff Says Wall Street's Fears That AI Will Kill Salesforce Are "Dead Wrong" Even as CRM Stock Has Fallen Over 30% in 2026. Should Investors Bet on His Conviction?

Investors who buy Salesforce (NYSE: CRM) today are really betting on whether CEO Marc Benioff's "agentic enterprise" vision sticks, not just whether the next quarter beats expectations. His conviction isn't just bravado; it's tied to a specific bet that artificial intelligence (AI) will become digital labor within Salesforce rather than a commodity feature that would make its platform irrelevant.That makes the stock a higher‑risk, higher‑reward hold or accumulation story, not a sleepy blue chip.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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