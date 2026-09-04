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04.09.2026 13:24:00

Marc Benioff's $25 Billion Bet Against the "SaaSpocalypse" Earlier This Year Is Now Paying Off for Salesforce Investors, and It's Not Too Late to Join

The first half of 2026 was a tough time for software stock investors. The sector experienced a massive sell-off, with top names, including Salesforce (NYSE: CRM), dropping sharply as fears of AI displacing enterprise software led many investors to reevaluate the segment's top stocks.Salesforce CEO Marc Benioff told investors this isn't the first so-called "SaaSpocalypse" he's seen in his tenure as head of the leading enterprise software company. He called it "a great buying opportunity" during the company's fourth-quarter earnings call in February and thanked the board for authorizing a $50 billion share repurchase program, including a $25 billion accelerated repurchase. He executed within weeks, issuing debt and buying back the stock in a massive bet on the company.And now it's paying off. Salesforce's share price is up 38% since the end of March, getting another leg up with the company's second-quarter earnings report in late August. Investors wondering if they missed the opportunity to buy the SaaS stock could be in luck. It still looks like an incredible opportunity, given several key announcements in the company's earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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