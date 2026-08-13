Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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13.08.2026 14:30:00
Marc Benioff's Salesforce Spent a Record $27 Billion on Stock Buybacks in a Single Quarter to Fight What He Calls the "SaaSpocalypse." Here's Why the Size of That Repurchase Matters.
Salesforce's (NYSE: CRM) stock price has fallen 46% from its previous high amid what CEO Marc Benioff calls the "SaaSpocalypse" -- the fear that artificial intelligence (AI) agents will pressure corporate spending on software-as-a-service (SaaS) products.Benioff doesn't see that playing out. His company spent a record $27 billion in stock buybacks in the first quarter ending in April, signaling confidence in its growth trajectory. That's a massive capital return, equal to nearly 19% of Salesforce's market cap as of April 30.Combined with continued revenue growth, the repurchase sends a clear message: Management believes the market price may be discounting the company's long-term earnings power.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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