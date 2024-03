Wechsel an der Spitze von Vodafone Deutschland. Philippe Rogge wird das Unternehmen zum 31.03.2024 verlassen. Auf ihn folgt der bisherige Privatkunden-Chef Marcel de Groot. Vodafone Management: Philippe Rogge, CEO Vodafone Deutschland verlässt das Unternehmen. VodafoneDeutschland CEO Philippe Rogge hat sich entschieden, von seiner Funktion zurückzutreten und Vodafone zu verlassen. In den letzten zwei Jahren hat er die erste Phase des Unternehmensumbaus angestoßen. Unter seiner Führung ist Vodafone wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, hat neue Mobilfunk-Kunden hinzugewonnen, Auszeichnungen für sein Netz erhalten und seine Positionierung im Markt verbessert. Marcel de Groot steigt zum CEO von Vodafone Deutschland auf und wird die angestoßene Transformation fortsetzen. Mit dem klaren Ziel, Vodafone trotz aller Herausforderungen im Markt zügig und nachhaltig weiter auf Erfolgskurs zu bringen. Vodafone Management: Marcel de Groot, Geschäftsführer Privatkunden Vodafone Deutschland wird neuer CEO des Unternehmens. Vodafone„Wir werden weiter unsere Hausaufgaben machen“, so de Groot. „Gleichzeitig werden wir auf Angriff schalten. Und mit unserer Vodafone-DNA neu erschaffen, was schon immer in uns steckt: ein starker, schneller, mutiger und erfolgreicher Telko-Spieler. Mit Innovationen für unsere Kunden. Und einer starken Marke, die begeistert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dieser Mannschaft Vodafone erfolgreich zu machen.“ Marcel de Groot verfügt über 15 Jahre Management- und Marketing-Erfahrung im Telekommunikationsmarkt. In seinen vorigen Positionen war er unter anderem Chief Commercial Officer bei Vodafone Ziggo in den Niederlanden sowie Director of Consumer bei Vodafone Irland. Seit 2022 leitet de Groot das Privatkunden-Geschäft von Vodafone Deutschland.Der Beitrag Marcel de Groot wird neuer CEO von Vodafone Deutschland erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel