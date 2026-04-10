CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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10.04.2026 17:07:47
March CPI Came In at 3.3%. Gasoline Alone Added Over Half a Percentage Point. Here Is What That Tells Investors About What Could Come Next
Investors just got their first taste of the war in Iran's impact on prices, and it wasn't pretty. Inflation soared in March, with the Consumer Price Index (CPI) rising 3.3% year over year and 0.9% month over month. Ordinarily, investors would balk at such a jump, but the spike was widely expected as energy prices soared due to the war in Iran and the closing of the Strait of Hormuz. This time, investors seemed to shrug off the news, as indexes were mixed shortly after the opening bell. The headline CPI figure was actually slightly below expectations at 3.4%. The jump in inflation was widely expected as oil prices soared immediately after the conflict began and was driven nearly entirely by higher fuel prices, with gasoline up 21.2% from February and fuel oil up 30.7% from the previous month. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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