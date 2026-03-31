31.03.2026 19:58:37

March Madness Puts Las Vegas Back in the Game

The influx of fans during this month’s college basketball tournament is a welcome lift to the city’s casinos and hotels after a dismal 2025, when the number of visitors fell 7.5 percent.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Hoffnung auf Entspannung in Nahost: ATX legt letztlich zu -- DAX schließt im Plus -- Kräftiges Plus an den US-Börsen -- Börsen in Asien zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominierten die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
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