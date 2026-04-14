Global Energy Holdings Group Aktie

Global Energy Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RB25 / ISIN: US37991A1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 11:04:00

March saw the largest increase in global energy inflation in 25 years

The Iran war has caused the biggest rise in global energy inflation in 25 years, according to calculations made by an economist tracking government data.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Global Energy Holdings Group Inc

mehr Nachrichten