Global Energy Holdings Group Aktie
WKN DE: A0RB25 / ISIN: US37991A1007
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14.04.2026 11:04:00
March saw the largest increase in global energy inflation in 25 years
The Iran war has caused the biggest rise in global energy inflation in 25 years, according to calculations made by an economist tracking government data.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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