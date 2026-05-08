RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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08.05.2026 11:59:34
March wage growth in Japan supportive of June rate rise
Figures undershoot expectations but pressure to tighten is still onWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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