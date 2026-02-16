16.02.2026 06:31:31

MARCHE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MARCHE hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MARCHE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

