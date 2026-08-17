MARCHE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MARCHE hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

MARCHE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,57 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,240 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,13 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MARCHE 1,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at