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17.08.2026 06:31:29
MARCHE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
MARCHE hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
MARCHE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,57 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,240 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 1,13 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MARCHE 1,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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