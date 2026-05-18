MARCHE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MARCHE veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MARCHE ein Ergebnis je Aktie von 0,330 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,130 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 1,46 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at