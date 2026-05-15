Marchex B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marchex B hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Marchex B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Marchex B 10,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at