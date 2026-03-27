Marchex B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Marchex B hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,98 Prozent auf 10,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Marchex B vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,120 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Marchex B mit einem Umsatz von insgesamt 45,42 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,12 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -5,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at