Marchex B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marchex B lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at