Marchex B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marchex B hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Umsatzseitig standen 11,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marchex B 11,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at