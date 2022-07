Marco Mezquida Trio gewinnt BMW Welt Jazz Award 2022. Das Ensemble setzt sich im Auditorium der BMW Welt gegen das Anat Fort Trio durch.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BMW"

Beim Finale des BMW Welt Jazz Award 2022 konnte das Marco Mezquida Trio die renommierte Jury von sich überzeugen. Zusammen mit Aleix Tobias am Schlagzeug und Martín Meléndez am Cello setzte sich der Pianist Marco Mezquida am Samstagabend beim Finale im Auditorium der BMW Welt gegen das Anat Fort Trio durch.