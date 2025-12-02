CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
02.12.2025 03:09:41
Marco Polo Marine closes 16.7% higher on profit jump, bright outlook; over 100 million shares change hands
For its second half, profit jumps 348% to S$47.9 million, from S$10.7 million previouslyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!