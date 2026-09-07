Fuji Offset Plates Manufacturing Aktie

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WKN DE: A113XR / ISIN: SG0508000080

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07.09.2026 11:38:41

Marco Polo Marine inks agreement for S$139 million RTO of Fuji Offset Plates Manufacturing

The consideration will be satisfied through the issuance of new ordinary shares at S$0.701 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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