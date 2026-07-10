Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
10.07.2026 02:14:02
Marco Polo Marine inks pact with Siemens Gamesa for offshore wind vessels
The Singapore-listed company will supply two commissioning service operation vessels for an Apac wind projectWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.07.26