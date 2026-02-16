Marco Polo Marine Aktie
WKN DE: A0M61Z / ISIN: SG1W14938268
|
16.02.2026 01:44:41
Marco Polo Marine Q1 gross profit up 32% at S$14 million on fleet additions
Revenue rises 27% to S$32.8 million as group expands ship chartering operations
