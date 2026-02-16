Marco Polo Marine Aktie
WKN DE: A0M61Z / ISIN: SG1W14938268
|
16.02.2026 01:44:41
Marco Polo Marine Q1 revenue up 27% to S$32.8 million on fleet additions
Gross profit rises 32% year on year to S$14 million, from S$10.6 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marco Polo Marine Ltd
|
08.09.25
|Marco Polo Marine and Salt Ship Design to Collaborate in Construction of CSOV Plus (EQS Group)
Analysen zu Marco Polo Marine Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marco Polo Marine Ltd
|0,15
|-1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.