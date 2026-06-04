Marco Polo Marine Aktie

Marco Polo Marine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M61Z / ISIN: SG1W14938268

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04.06.2026 03:38:13

Marco Polo Marine shares plans to unlock value as boutique fund manager becomes substantial shareholder

CEO Sean Lee says company is riding growth momentum and hiving off shipyard business to Fuji Offset in RTO to fund expansionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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