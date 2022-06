Marco Wittmann fährt in der Hitze von Imola aufs Podium - Sheldon van der Linde verteidigt Führung in der Gesamtwertung.

Die DTM-Premiere auf dem legendären Kurs in Imola (ITA) am dritten Rennwochenende der Saison war für die BMW M Motorsport Teams ein Erfolg. Marco Wittmann (GER) feierte nach Platz drei am Sonntag für sich selbst und das Walkenhorst Motorsport Team den ersten Podiumsplatz mit dem BMW M4 GT3 in der DTM.