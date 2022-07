Marco Wittmann schrammt als Vierter beim Heimspiel knapp am Podium vorbei - Philipp Eng wird am Samstag Fünfter.

In einem chaotischen Samstagsrennen mit vielen Ausfällen sicherte Philipp Eng (AUT) auf dem Norisring (GER) dem Team Schubert mit einem fünften Rang wichtige Punkte. Die Mannschaft aus Oschersleben (GER) führt weiterhin die Teamwertung an. Am Sonntag ist Marco Wittmann (GER) bei seinem DTM-Heimspiel ein starkes Rennen gefahren und hat als Vierter nur knapp sein nächstes Podium nach dem dritten Rang in Imola (ITA) verpasst.