Marcopolo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marcopolo hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,24 BRL gegenüber 0,190 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,66 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marcopolo 1,68 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at