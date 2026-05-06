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06.05.2026 06:31:29
Marcopolo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Marcopolo hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,24 BRL gegenüber 0,190 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 1,66 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marcopolo 1,68 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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