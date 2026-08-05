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05.08.2026 06:31:29
Marcopolo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Marcopolo ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marcopolo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,37 Milliarden BRL – ein Plus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marcopolo 2,31 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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