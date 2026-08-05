Marcopolo SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Marcopolo SA hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,37 Milliarden BRL gegenüber 2,31 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at