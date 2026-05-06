Marcopolo SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Marcopolo SA präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,190 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at