KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
10.02.2026 08:45:05
Marcuard Heritage: KI-Expertin neu im Verwaltungsrat
Marcuard Heritage verstärkt seinen Verwaltungsrat mit einer Unternehmerin und KI-Expertin. Damit will der Vermögensverwalter den verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz in Analyse, Risikomanagement und Prozessen vorantreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!