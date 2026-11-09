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09.11.2026 06:31:29
Marcus Millichap: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Marcus Millichap hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Marcus Millichap im vergangenen Quartal 208,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marcus Millichap 193,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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