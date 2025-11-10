Marcus Millichap hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Marcus Millichap ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marcus Millichap die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 168,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at