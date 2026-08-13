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13.08.2026 06:31:29
Marcventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Marcventures hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,15 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Marcventures noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 PHP in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,36 Prozent auf 1,62 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 996,3 Millionen PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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