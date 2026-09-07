Marder löste in Vorarlberg Stromausfall aus - 8.000 Kunden betroffen

Ein Marder hat in der Nacht auf Montag in Vorarlberg für einen Stromausfall gesorgt. Gegen 23.50 Uhr sei es zu einem Kurzschluss in einem Großtransformator im Umspannwerk Frastanz (Bez. Feldkirch) gekommen, bestätigte die illwerke vkw-Tochter "vorarlberg netz" am Montag einen Bericht von VOL.at. Betroffen waren rund 8.000 Haushalte zwischen Frastanz und Nenzing (Bez. Bludenz). Die Versorgungsunterbrechung dauerte drei Minuten und vierzig Sekunden.

Der Marder war laut illwerke vkw auf den Großtransformator geklettert, habe dabei zwei Phasen überbrückt und so den Kurzschluss ausgelöst. Durch rasche Umschaltungen im Stromnetz seien die betroffenen Kunden schnell wieder mit Elektrizität versorgt worden. Am Vormittag erfolgten weitere Reparaturen, seither laufe alles wieder im Normalbetrieb, hieß es.

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