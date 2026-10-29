Mardia Samyoung Capillary Tubes: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mardia Samyoung Capillary Tubes hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5615,40 Prozent auf 233,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at