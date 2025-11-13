Mardia Samyoung Capillary Tubes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mardia Samyoung Capillary Tubes hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6716,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at