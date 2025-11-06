Mardin Cimento: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mardin Cimento äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,70 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mardin Cimento 0,430 TRY je Aktie verdient.

Mardin Cimento hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,40 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,45 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at