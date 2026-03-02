|
Mardin Cimento: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mardin Cimento gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,30 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mardin Cimento 0,380 TRY je Aktie eingenommen.
Mardin Cimento hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,98 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,13 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,80 TRY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,47 TRY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 56,50 Milliarden TRY – ein Plus von 27,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mardin Cimento 44,43 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.
