Marex Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Marex Group hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Marex Group ein EPS von 2,96 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at