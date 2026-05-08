Marex Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Marex Group lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Marex Group einen Umsatz von 865,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at