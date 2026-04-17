Medicis Pharmaceutical Aktie
WKN: 881835 / ISIN: US5846903095
|
17.04.2026 15:22:23
Marex Prices Public Offering Of $500 Mln Of Senior Notes
(RTTNews) - Marex Group plc (MRX) has priced its public offering of $500 million of its 5.68 percent Senior Notes the financial services platform announced on Friday
The notes will be issued at 100 percent of principal as senior unsecured obligations of the company.
Marex intends to use the net proceeds from the Offering for working capital, for other general corporate purposes, the company said in a statement.
The offering is set to close on or about April 21.
On the Nasdaq, shares of Marex were gaining 1.05 percent in pre market activity at $52.00, after closing Thursday's regular trading 1.10 percent lower at $51.46
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medicis Pharmaceutical Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Medicis Pharmaceutical Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.